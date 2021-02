Bisceglie-Avellino, al Ventura fischierà Luciani Nessun precedente con i lupi, tre gare e tre pareggi per i pugliesi con il capitolino

La gara Bisceglie-Avellino, in programma mercoledì alle 20.30 e valida per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C, sarà diretta da Francesco Luciani di Roma 1 con assistenti Francesco Cortese di Palermo e Lorenzo Poma di Trapani e con Mattia Pascarella di Nocera Inferiore quarto ufficiale. Luciani arbitrerà per la prima volta un match dei lupi. Già tre, invece, le sfide del Bisceglie dirette dal fischietto capitolino: tre pareggi con Rende, Paganese e Casertana.

Serie C - Girone C

Designazioni arbitrali

Bari-Cavese: Delrio (Bianchini-D'Angelo, Di Marco)

Bisceglie-Avellino: Luciani (Cortese-Poma, Pascarella)

Foggia-Teramo: Di Graci (Lencioni-Testi, Grasso)

Casertana-Potenza: Ubaldi (Cleopazzo-Matera, Carella)

Juve Stabia-Catania: Panettella (Cravotta-Camilli, Maranesi)

Paganese-Catanzaro: Calzavara (Pappagallo-Dell'Olio, Natilla)

Palermo-Ternana: Tremolada (Zampese-Torresan, Arena)

Vibonese-Virtus Francavilla: Repace (Piedipalumbo-Nasti, Arcidiacono)

Viterbese-Turris: Giordano (Micalizzi-Trischitta, Rutella)