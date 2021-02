Calciomercato, tre campane rivoluzionate dal calciomercato Carriero, Illanes e Baraye, l'Avellino chiude così la finestra invernale di trattative

Giù il sipario sulla finestra invernale di calciomercato. Nessun colpo dell'ultim'ora per l'Avellino, che, dopo gli arrivi di Illanes, Carriero e Baraye, non ha concluso ulteriori operazioni in entrata. Non hanno trovato, nel contempo, sistemazione Leoni e Marco Silvestri, che restano in biancoverde. La Casertana ha, invece, sfoltito l'organico rescindendo i contratti di Cavallini, Setola e Petruccelli a fronte dell'arrivo in prestito, dall'Ascoli, dell'attaccante, classe 2000, Matos. Rivoluzionati gli organici di Cavese, Juve Stabia e Paganese. I metelliani hanno ceduto De Paoli al Monopoli e Bisogno alla Viterbese, terminando i prestiti di Onisa con il Torino e Zedadka con il Napoli, da cui è, nel contempo, stato ingaggiato il difensore Senese. Svincolato Oviszach. I gialloblù hanno innestato in organico l'esperto Marotta, il portiere Farroni, il difensore Caldore e il centrocampista Fioravanti a fronte degli addii di Tomei e Codromaz, passati al Ravenna, ed Allievi al Como. Gli azzurrostellati, in un costante via vai, hanno dato il via libera per i trasferimenti di Benedetti e Cesaretti al Ravenna, la risoluzione di Isufaj e l'approdo di Costigliola a titolo temporaneo all'Aurora Alto Casertano. A disposizione del tecnico Di Napoli, a titolo definitivo, il difensore Zanini. La Turris si prende lo scettro di protagonista del rush finale permettendo a Pandolfi di raggiungere la Serie B con il Brescia e consegnando a Fabiano il terzino sinistro Pitzalis.