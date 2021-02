Bisceglie - Avellino, la probabile formazione dei nerazzurri Un solo indisponibile per il neo-tecnico Papagni, pronto a giocare a specchio con Braglia

Sono 25 i calciatori convocati dal neo-tecnico del Bisceglie, Aldo Papagni, subentrato all'esonerato Giovanni Bucaro, per la gara casalinga con l'Avellino, in programma domani con calcio d'inizio alle 20,30, valida per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C. Assente solo l'infortunato Pedrini. All'andata, dopo due rinvii a causa del Covid-19, i biancoverdi si imposero con il risultato finale di 4-2. Gol di Luigi Silvestri e Santaniello, doppietta di Fella.

L'elenco dei 25 convocati.

Portieri: Russo, Loliva, Spurio.

Difensori: Priola, Altobello, Vona, Tazza, Giron, Gilli, De Marino, Bassano, Zagaria.

Centrocampisti: Maimone, Romizi, Cittadino, Casella, Ferrante.

Attaccanti: Sartore, Musso, Vitale, Mansour, Cecconi, Padulano, Rocco, Makota.

La probabile formazione.

Bisceglie. (3-5-2): Russo; Priola, Altobello, Vona; Tazza, Maimone, Romizi, Cittadino, Giron; Sartore, Musso. A disp.: Loliva, Spurio, De Marino. Mansour, Cecconi, Padulano, Rocco, Zagaria, Ferrante, Gilli, Vitale, Bassano. All.: Papagni.