Bisceglie - Avellino, la probabile formazione dei biancoverdi Braglia è pronto a varare il turnover. E non da escludere una mossa a sorpresa

Sono 20 i calciatori convocati dal tecnico Piero Braglia per Bisceglie - Avellino, in programma domani, con calcio d'inizio alle 20,30, allo stadio “Ventura”, valida per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C. Sul fronte formazione è atteso il preannunciato turnover. Ballottaggio tra Rocchi e Dossena per prendere il posto dello squalificato Miceli, nel cuore della difesa. Ciancio, che potrebbe pure arretrare nel terzetto difensivo, dovrebbe lasciare spazio a uno tra Adamo e Rizzo sulla corsia laterale destra. Nel caso in cui dovessero giocare entrambi dall'inizio, pure Tito avrebbe l'opportunità di rifiatare con l'ex Casertana che verrebbe dirottato sull'out mancino: ecco la possibile sorpresa. Certa una maglia per De Francesco, al posto di Aloi. In attacco probabile chance dal primo minuto per Bernardotto e Santaniello. Non fa parte della lista Errico.

L'elenco dei 21 convocati.

Portieri: Pane, Forte.

Difensori: Ciancio, Dossena, Illanes, Rizzo, Rocchi, L. Silvestri, Tito.

Centrocampisti: Adamo, Aloi, Baraye, Carriero, D'Angelo, De Francesco, M. Silvestri.

Attaccanti: Bernardotto, Fella, Maniero, Santaniello.

La probabile formazione.

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Rocchi, Illanes; Rizzo, Carriero, De Francesco, D'Angelo, Adamo; Bernardotto, Santaniello. A disp.: Pane, Tito, Aloi, M. Silvestri, Fella, Dossena, Maniero, Ciancio, Baraye. All.: Braglia.