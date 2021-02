Boscaglia: "Pelagotti ha chiesto scusa. Non commento il gol" Avellino - Palermo 1-0, il tecnico dei rosanero: "Noi fuori dai playoff? Il campionato è lungo"

Avellino - Palermo 1-0, il commento di Boscaglia: “È stata una partita chiusa, l'Avellino ha cercato di chiudere gli spazi. Chi fa gol in questo tipo di partite, poi si difende e riparte. Si è giocato un campo molto viscido, non siamo stati bravi a scardinare la loro retroguardia, ma non c’entra il carattere. Può succedere di prendere un gol in una situazione anomala, nel momento in cui stavamo gestendo bene la partita. Abbiamo provato a creare qualcosa, questa non era una partita da perdere. Siamo fuori dalla zona playoff? Non ci dobbiamo pensare. Dobbiamo, piuttosto, continuare a lavorare per cercare di uscire da questo momento, manca ancora tanto alla fine del campionato. Sicuramente non è una sconfitta salutare, ma dobbiamo rimboccarci le maniche per andare avanti e reagire. Non abbiamo mai sofferto oggi, nella classica partita tattica dove è dura digerire una sconfitta. Pelagotti? Sono cose che succedono, lui ha chiesto scusa, ma sono cose che capitano e non c’è bisogno che faccia ammenda. Non voglio neanche commentare il gol preso. Crivello e Odjer? Odjer non sta benissimo, ieri ha preso un colpo. Crivello è una scelta tecnica visto che aveva fatto diverse partite di fila per questo ho scelto Doda.”