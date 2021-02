Forte: "Silvestri non si è nemmeno reso conto di aver segnato" Avellino - Palermo 1-0, il portiere dei biancoverdi svela un retroscena sul gol partita

Avellino - Palermo 1-0, il commento di Forte: “È stata una partita difficile. Vi assicuro che giocare in queste condizioni non è mai facile, ma abbiamo messo il cuore e portato a casa 3 punti fondamentali. Il terreno era molto insidioso, il vento creava molto fastidio. Siamo riusciti ad accorciare sul Bari, siamo contenti. Per ora, però, la classifica conta davvero poco perché mancano tante partite alla fine. Luigi Silvestri? Per un palermitano segnare alla sua squadra del cuore deve essere speciale e difficile. Non si era accorto che la palla era entrata, non ha esultato. Un'altra partita senza subire gol? La miglior difesa è l'attacco. Ci aiutiamo a vicenda e siamo molto contenti di questo.”