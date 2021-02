Indelebilmente Marcantonio Napolitano Venti anni fa la scomparsa dello storico presidente del Centro Coordinamento Club Avellino

Marcantonio Napolitano è stato molto più di un semplice tifoso dell'Avellino. Un autentico punto di riferimento per la città e la provincia. Un innamorato folle dei colori biancoverdi. Sembra ieri, ma sono già passati vent'anni dalla sua scomparsa. Oggi la famiglia lo ricorderà con immutato affetto, ma, non di meno, è indelebile la sua memoria nei ricordi e nel cuore dei suppoter irpini. Marcantonio Napolitano fu presidente del club Ultras di via Piave, ma ebbe in particolare il merito di essere una figura in grado di rappresentare il cuore pulsante del Centro Coordinamento Club. Riuscì a unire sotto la stessa bandiera i sostenitori del lupo, non solo nei confini territoriali, ma anche sparpagliati in ogni angolo di Italia e del mondo. Nel tempo si è cercato di ricreare quel progetto virtuoso, ma non si è mai riusciti a trovare un altro Marcantonio Napolitano. In fondo, persone così sono uniche. Si sprecano in un giorno così particolare, gli aneddoti sulla sua vita dedicata agli affetti all'Avellino, sostenuto proprio come un figlio. Sempre in prima linea, in casa e fuori; dovunque al seguito della squadra, anche quando non c'era più nulla da giocarsi o la partita di turno non aveva, poi, un grande rilievo. Non per Marcantonio Napolitano. “Dove sarai sarò”, il motto fatto proprio dalla Curva Sud, per tanti anni, è la perfetta sintesi della storia di un uomo passato alla storia.