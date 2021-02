Orlando: "Se ci crediamo, per noi grandi soddisfazioni" Verso Juve Stabia - Avellino, l'attaccante: "L'Avellino? Gara dura, consapevoli dei nostri mezzi"

Al derby, in programma sabato, alle 17,30, allo stadio “Menti”, Avellino e Juve Stabia ci arrivano cariche a mille. Battendo il Palermo, i biancoverdi hanno inanellato il settimo risultato utile consecutivo, la quinta vittoria nelle ultime sette partite e confermato la solidità della propria difesa, con due soli gol subiti nelle ultime otto giornate. Il secondo posto dista un solo punti e il Bari riposa. L'opportunità per il sorpasso è lì, a portata di mano. Non saranno certo disposta a farla cogliere, senza lottare, i padroni di casa. Padalino ha puntellato la sua panchina grazie alla risposta del gruppo gialloblù rispetto al pericolo, ormai imminente, di esonero dell'allenatore. Sette punti in tre gare e la svolta è stata servita. Tra i grandi protagonisti della riscossa stabiese c'è, senza ombra di dubbio, l'attaccante Francesco Orlando. Piedi buoni, ma letale perfino di testa, non propriamente la specialità della casa, a Francavilla Fontana. Un gol decisivo e un avvertimento per i lupi attraverso il canale YouTube ufficiale della Juve Stabia: “Sarà una gara molto dura. Siamo consapevoli della forza dell'Avellino, ma anche dei nostri mezzi e della qualità che abbiamo. L'arrivo di Marotta ci può dare, in questo senso, una grande mano. Dobbiamo crederci solo un po' di più e ci toglieremo delle grandissime soddisfazioni.” L'incontro sarà diretto da Nicolò Marini della sezione di Trieste.