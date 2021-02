Juve Stabia - Avellino, il derby delle campane in salute Gialloblù e biancoverdi sono in striscia positiva. Intanto, la Turris saluta un attaccante

Il conto alla rovescia per Juve Stabia - Avellino entra già nel vivo. Sabato, alle 17,30, al “Menti”, si affronteranno due tra le squadre più in forma del momento. I gialloblù, rivoluzionati dal mercato a impronta under, hanno fatto quadrato intorno al tecnico Padalino, che era in odore di esonero. Sette punti in tre partite e il colpo a Francavilla Fontana, di domenica scorsa, sono il biglietto da visita con cui le vespe si presentano ai lupi, che, intanto, hanno preso l'ascensore in classifica grazie a sette risultati utili consecutivi e cinque vittorie nelle ultime sette partite. Vincere varrebbe il balzo, momentaneo, al secondo posto solitario in classifica, occupato dal Bari che, per rimanere in tema di rivoluzioni, ha esonerato il direttore sportivo Romairone, il tecnico Auteri e il suo staff, affidando la panchina a Carrera. I pugliesi hanno un solo punto di vantaggio e sono attesi dal turno di riposo. A completare il quadro, sabato alle 15, Viterbese - Cavese; domenica, alle 15, Paganese - Vibonese e, alle 17,30, Casertana - Teramo e Monopoli - Turris. I corallini hanno salutato l'attaccante Sandomenico, che ha firmato la risoluzione consensuale e proseguirà la sua carriera in Serie D con la Nocerina.