Padalino: "Errori arbitrali oggettivi e palesi a tutti" Juve Stabia - Avellino 0-1, il tecnico gialloblù: "Hanno visto tutti tranne chi avrebbe dovuto"

Juve Stabia - Avellino 0-1, il commento del tecnico dei gialloblù, Pasquale Padalino: “Errori arbitrali? Non lo dico io, sono oggettivi e palesi a tutti. Avrei preferito uscire sconfitto dopo una partita dominata dall'Avellino, in cui, magari, ci avessero schiacciato all'interno della nostra area di rigore o metà campo. Così non è stato. Fa male perdere così, una partita giocata bene. Nessuna sconfitta non brucia, anche quando meriti di perdere. In questo caso non meritavamo e, ovviamente, fa ancora più male. Dico questo non tanto per il valore assoluto della squadra avversaria, che ha fatto il suo, poi in campo ognuno interpreta e vede la partita a modo suo. Non è bello perdere in questo modo. L'espulsione non c’era, Mulè non era ultimo uomo. Purtroppo, poi, queste cose ti tagliano le gambe. Esposito poteva ancora intervenire. È inutile stare qui a recriminare, parliamo di un aspetto che hanno visto tutti tranne chi doveva vederlo. Spiace perché era una gara equilibrata, il primo tempo meglio noi, poi l'Avellino è uscito fuori e dopo il rosso ci ha colpito con Maniero. Siamo, comunque, uomini di sport. Dobbiamo andare oltre e pensare alla prossima partita. Però, quest’anno sono già diversi gli episodi a nostro sfavore che hanno inciso negativamente, episodi palesi, evidenti. Ci è capitato anche contro il Palermo in casa, due rigori netti non dati e, quindi, sta diventando una situazione un po’ pesante. Dobbiamo pensare alla prossima partita, inutile stare qui a piangersi addosso. C’è già una partita martedì, contro la Cavese. Il campionato va avanti. Dobbiamo essere comunque forti e guardare l’aspetto positivo delle gare, cercare di portare a casa vittorie che anche noi non meritiamo.”