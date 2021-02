Maniero, lo specialista dei derby: "Gol dal sapore speciale" Juve Stabia - Avellino, il match-winner: "Ora attenzione al Foggia, saranno agguerriti..."

Juve Stabia - Avellino 0-1, il commento dell'attaccante dei biancoverdi, Riccardo Maniero: “Sono felice. Cercavo il gol da diverso tempo e oggi è arrivato in una partita importante e su un campo difficile. Segnare in un derby, come quest'anno mi era già capitato al "Partenio-Lombardi" contro la Casertana (doppietta, ndr) al "Liguori" di Torre del Greco, è sempre bello. Sono veramente contento perché stiamo dando continuità alla striscia positiva. Oggi non era facile in uno stadio tradizionalmente difficile da espugnare, con vento, pioggia, freddo, e un’ottima squadra come la Juve Stabia che veniva da una serie positiva. Tutto sommato abbiamo tenuto botta. Amio avviso abbiamo fatto una grandissima partita e siamo stati bravi a non prendere gol. L'espulsione? Non ho visto, certamente ha rotto gli equilibri. Da ora pensiamo al Foggia. Sappiamo che è una buona squadra e verrà agguerrita ancora di più dopo la sconfitta di oggi (0-2 con il Catanzaro, ndr). Dobbiamo affrontarla con la mentalità giusta e con la grinta che abbiamo usato in queste ultime partite.”