Avellino, risveglio con un messaggio d'amore della Curva Sud Nel giorno di San Valentino striscione con dedica dei tifosi ai biancoverdi

L'Avellino vola e i supporter irpini provano una sensazione mai vissuta, non in via esclusiva, ma, piuttosto, tristemente condivisa con tutte le tifoserie e gli appassionati di sport. Quella di gioire in esilio forzato. L'entusiasmo e la soddisfazione, per il momentaneo secondo posto in classifica dei lupi, conquistato con sei vittorie e otto risultati utili di fila, fanno il paio con la concomitante amarezza per non poter godere delle vittorie dei lupi dagli spalti del “Partenio-Lombardi”. Non c'è, però, limitazione che tenga e impedisca di trasmettere calore e affetto alla squadra. E così, questa mattina, nel giorno di San Valentino, è spuntato un messaggio d'amore, con tanto di mazzo di rose, dinanzi alla Tribuna Montevergine, a firma dei ragazzi della Curva Sud: “Sofferto, romantico, tormentato... Vada come vada, il mio amore per te resta incondizionato”. Testo rigorosamente verde su sfondo bianco, come la neve che ha imbiancato il capoluogo e la provincia. In attesa di poter tornare a rappresentare molto più di una proverbiale arma in più, i tifosi dell'Avellino non potranno vedersi ma ci sono. Eccome, se ci sono.