Napoli - Avellino, doppio test match tra Under 16 e 17 Amichevoli in attesa della ripresa dei campionati tra le formazioni dei settori giovanili

In attesa della ripresa dei campionati, giornata di test match per il settore giovanile dell'Avellino. L'Under 16 e 17 hanno affrontato i pari età del Napoli presso il centro sportivo Kennedy. Alle 10,30 il calcio d'inizio tra le Under 16, terminata con il risultato di 4-1 per la formazione partenopea. La sfida tra le Under 17, che ha preso il via alle 12,30, è terminata, invece, 2-1.

Il tabellini.

Napoli U16 - Avellino U16 4-1

Marcatori: Milo, Vilardi, L. Russo, Grieco (Napoli); Lonardo (Avellino).

Napoli U16: Turi; Riccio, Tortora, Balestriere, Mazzone, Dachille, Vilardi,Visconti, Solomonte, L. Russo, Milo. A disp.: Iovino, Romano, Di Lauro, Manzo, Cinquegrana, Punzo, Grieco, Cucciniello, Vigliotti. All.: Bevilacqua.

Avellino U16: La Sala; Pagano, Petrozzino, Sgambati, Inderest, Di Martino, Di Paola, Cucciniello, Fusco, Rusciano, Lonardo. A disp.: Guerreschi, Fabbricatore, Serra, Del Percio, D’Anna, Di Paola, Boffa, Cocchia, Pistone. All.: Fabbro.

Napoli U17 - Avellino U17 2-1

Marcatori: Tarcinale (Avellino), Pesce (Napoli, doppietta).

Napoli U17: Boffelli; Marchinasano, Giannini, Gioielli, Di Leo, Hysaj D., Di Dona, Carnevale, Pesce, Marranzino, Scomiglio. A disp.: Provitolo; Picardi, Pietropaolo, Longobardi, Di Palma, De Pasquale, Attanasio, Miele. All.: Carnevale.

Avellino U17: Mele; Aiello, De Santis, Di Zazzo, Robustelli, Coppola, Caldiero, Tarcinale, Palma, De Maio, Panico. A disp.: Tiesta; Festa, Sasso, Napolentano, Rekik, Musto, Colurciello, Villaricca, Barisano. All.: Filarmonico.