Avellino, Forte: "L'abbraccio a fine gara, riprova del gruppo" Il portiere dei lupi ha commentato la vittoria di Castellammare. Mercoledì sarà Avellino-Foggia

"Abbiamo affrontato una squadra forte e in condizioni dure abbiamo strappato un successo prezioso". Così Francesco Forte ha commentato la vittoria dell'Avellino a Castellammare di Stabia. Conferenza stampa per il portiere dei lupi verso la sfida con il Foggia: "Da 60 anni l'Avellino non vinceva lì, abbiamo già rivisto la gara con il mister e ora testa alla prossima sfida. - ha affermato l'estremo difensore biancoverde - Siamo secondi, ma vogliamo vincerle tutte e poi, solo nel finale del campionato, si guarderà alla classifica. L'abbraccio a fine match è la riprova del gruppo, unito e che sa lottare d'insieme. Dopo Bari è nato qualcosa. Guardandoci in faccia abbiamo creato le condizioni per la risalita e il secondo posto è meritato".

Il video della conferenza stampa di Francesco Forte