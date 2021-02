Avellino, almeno tre novità dall'inizio contro il Foggia Il turno infrasettimanale si aprirà alle 17,30 con il derby tra Cavese e Juve Stabia

La prova del nove. L'Avellino è pronto alla gara casalinga con il Foggia, in programma domani, alle 20,30, al “Partenio-Lombardi”, valida per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C. Caccia aperta al nono risultato utile consecutivo, per confermarsi al secondo posto e sperare di consolidarlo in caso di ulteriori passi falsi del Bari del neo-tecnico Carrera, che domenica scorsa ha osservato il turno di riposo e, in concomitanza con il match al “Partenio-Lombardi”, sfiderà il Monopoli al “San Nicola”. Almeno tre le novità dall'inizio rispetto alla formazione opposta domenica scorsa, al “Menti”, alla Juve Stabia. In difesa torna Illanes, che ha scontato un turno di squalifica. L'argentino giocherà al posto di uno tra Rocchi e Luigi Silvestri, nell'ottica di un turnover mirato. A centrocampo, spazio a De Francesco, che farà rifiatare lo stacanovista D'Angelo. In attacco Fella dall'inizio, al posto di Santaniello, in tandem con Maniero. Adamo, potrebbe, invece, far rifiatare uno tra Ciancio e Tito sulle corsie laterali. La venticinquesima giornata si aprirà oggi, alle 17,30, con Cavese - Juve Stabia. La voglia di riscatto, dopo le sconfitte, rispettivamente, con Viterbese e Avellino, è il minimo comun denominatore per blufoncé e gialloblù, alla ricerca di punti pesanti nella corsa a salvezza e playoff. A chiudere il cerchio degli appuntamenti delle campane, domani, alle 15, Turris - Palermo e Virtus Francavilla - Paganese. Alle 17,30, Catanzaro - Casertana.