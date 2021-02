Avellino - Foggia, le probabili formazioni Alle 20,30 la gara valida per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C

Confermarsi indiavolati contro i satanelli. Conquistato il secondo posto in classifica, per l'Avellino è ora il momento di difenderlo; di provare a consolidarlo e, perché no, di continuare a fare la propria parte augurandosi che la Ternana capolista pigi il piede sul freno riaccendo la fiammella, per ora flebile, della speranza di una clamorosa rimonta. Tra il dire e il fare c'è il Foggia di Marco Marchionni, che ha accettato la sfida a cui avevano rinunciato, senza giocare, Capuano e Maiuri togliendosi gran belle soddisfazioni. Lupi a caccia del nono risultato consecutivo; della settima vittoria nelle ultime nove partite. I pugliesi bramano riscatto per continuare ad affondare le radici in zona playoff a margine dello scivolone casalingo (0-2) con il Catanzaro.

Sono 21 i calciatori convocati da Piero Braglia per la sfida in programma stasera, alle 20,30, al “Partenio-Lombardi”, valida per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C. Fuori il lungodegente Laezza ed Errico, alle prese con il suo terzo infortunio muscolare stagionale. Rientra dalla squalifica Illanes. L'argentino giocherà al posto di uno tra Rocchi e Luigi Silvestri, nell'ottica di un turnover mirato, senza minare gli equilibri di squadra raggiunti. A centrocampo, spazio a De Francesco, che farà rifiatare lo stacanovista D'Angelo, ma potrebbe fungere da mezzala destra con il conseguente impiego di Carriero nelle vesti di interno sinistro. In attacco, in rialzo le quotazioni di Bernardotto, che potrebbe essere preferito a Fella, dall'inizio, in tandem con Maniero. Adamo, potrebbe, invece, far rifiatare uno tra Ciancio e Tito sulle corsie laterali.

Sponda rossonera, assente l'ex Fumagalli, squalificato, oltre agli infortunati Aramini e Said. Non figurano nell'elenco dei 26 che hanno raggiunto l'Irpinia anche Dema, Di Masi, Mascolo, Raggio Garibaldi e Tomassini.

Avellino - Foggia, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 20,30)

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, De Francesco, Aloi, Carriero, Tito; Maniero, Bernardotto. A disp.: Pane, Rizzo, M. Silvestri, Santaniello, Fella, Dossena, Rocchi, Adamo, D'Angelo, Baraye. All.: Braglia.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Errico, Laezza.

Ballottaggi: L. Silvestri - Rocchi: 70% - 30%; Tito - Ciancio - Adamo: 40% - 40% - 20% (per due maglie); Bernardotto - Fella: 51% - 49%.

Diffidati: Aloi, Dossena, Rocchi, Rizzo, Tito.

Foggia (3-5-1-1): Jorio; Anelli, Gavazzi, Germinio; Kalombo, Vitale, Salvi, Garofalo, Di Jenno; Curcio; D’Andrea. A disp.: Di Stasio, Agostinone, Galeotafiore, Cardamone, Del Prete, Pompa, Turi, Iurato, Moreschini, Rocca, Nivokazi, Dell’Agnello. All.: Marchionni.

Squalificati: Fumagalli.

Indisponibili: Aramini, Dema, Di Masi, Mascolo, Raggio Garibaldi, Tomassini, Said.

Ballottaggi: D'Andrea – Dell'Agnello: 51% - 49%.

Diffidati: Gavazzi.

Arbitro: D'Ascanio della sezione di Ancona. Assistenti: Trasciatti della sezione di Foligno e Carpi Melchiorre della sezione di Orvieto. Quarto ufficiale: Maranesi della sezione di Ciampino.