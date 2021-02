Marchionni: "Timorosi come se la palla scottasse" Avellino - Foggia 4-0, il tecnico dei satanelli: "Tensione con l'arbitro? Amo potermi confrontare"

Avellino - Foggia 4-0, il commento del tecnico dei rossoneri, Marco Marchionni: “Oggi il Foggia non c'è stato. Mi assumo tutte le responsabilità perché in questi casi la colpa è sempre dell'allenatore. Non mi è piaciuto niente, sono onesto. Non siamo scesi in campo. Non abbiamo creato e forse non ho creato i presupposti per giocare la palla, eravamo timorosi, come se la palla scottasse. Sappiamo fare un certo tipo di prestazioni, ma oggi non si è visto nulla. Momenti di tensione con l'arbitro? Mi dà fastidio quando non c'è possibilità di parlare, sono uno che cerca sempre il confronto e mi dispiace quando non viene concesso. Tornando alla partita bisogna fare i complimenti all'Avellino, è un'ottima squadra, composta da calciatori forti. Il risultato gli sta stretto, si sono divertiti approfittando del fatto che non ci è riuscita la partita che avevamo preprato. L'Avellino è assolutamente è al livello di Ternana e Bari. Ai playoff può succedere di tutto e l'Avellino può decisamente ambire al salto di categoria.”