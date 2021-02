Braglia: "Gara eccellente, atteggiamento perfetto" Avellino - Foggia 4-0, il tecnico: "I tifosi? Ci hanno sorpresi. Ora a Caserta per far risultato"

Avellino - Foggia 4-0, il commento del tecnico dei biancoverdi, Piero Braglia: “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Hanno fatto una gara eccellente, interpretandola con un atteggiamento davvero perfetto, anche per quanto riguarda chi è entrato. Siamo davvero contenti di quanto fatto. Maniero sta trovando il giusto ritmo, Fella, invece, l'ho rivisto determinato, cattivo, come piace a me. Si cercano, dialogano. Fa piacere. La Casertana? Oggi li ho visti un po', sono pericolosi per come giochiamo noi. Domenica sarà un derby difficile e bisogna fare attenzione. Vogliamo fare risultato anche lì. De Francesco? In settimana lo avevo visto sotto ritmo, prima della partita gli ho detto di correre. Fa piacere il suo gol e anche come è stato accolto dai compagni. La carica dei tifosi lungo il tragitto per raggiungere lo stadio? Non ce l'aspettavamo ed è stato molto bello. Non averli allo stadio è un peccato. Diverse partite sembrano allenamenti, senza tifosi. Ma ora c'è da fare i conti con le varanti di questo virus, quindi, per ora meglio mettersi l'anima in pace.”