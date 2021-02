Avellino, tre novità dall'inizio contro la Casertana Difesa confermata in blocco, rotazioni a centrocampo e in attacco. La probabile formazione

Sono 21 i calciatori a disposizione del tecnico dell'Avellino, Piero Braglia per la sfida in programma domani, alle 20,30, al “Pinto”, contro la Casertana, valida per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. Fuori il lungodegente Laezza ed Errico, alle prese con il suo terzo infortunio muscolare stagionale. Rispetto all'undici iniziale opposto mercoledì scorso, al Foggia, saranno confermati in blocco gli interpreti in difesa. Davanti a Forte, spazio a Luigi Silvestri, Miceli e Illanes. A centrocampo, inamovibili Ciancio e Tito sulle corsie laterali così come Carriero in mezzo al campo. De Francesco e Adamo faranno, invece, posto ad Aloi e D'Angelo, partiti dalla panchina contro i satanelli per recuperare preziose energie dopo un campionato da stacanovisti. In attacco, Bernardotto è in rampa di lancio per affiancare uno tra Fella e Maniero. Non è da escludere l'impiego dal primo minuto di Santaniello, che, però, è uscito acciaccato dall'ultima partita e potrebbe, perciò, partire dalla panchina.

L'elenco dei 21 convocati.

Portieri: Pane, Forte.

Difensori: Ciancio, Dossena, Illanes, Rizzo, Rocchi, L. Silvestri, Tito.

Centrocampisti: Adamo, Aloi, Baraye, Carriero, D'Angelo, De Francesco, M. Silvestri.

Attaccanti: Bernardotto, Fella, Maniero, Santaniello.

La probabile formazione.

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D'Angelo, Tito; Fella, Bernardotto. A disp.: Pane, Rizzo, M. Silvestri, Santaniello, De Francesco, Dossena, Rocchi, Adamo, Maniero, Baraye. All.: Braglia.