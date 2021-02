Guidi: "L'Avellino è tra le favorite per la promozione in B" Casertana - Avellino 0-2, il tecnico: "Abbiamo sentito troppo la gara e gli errori si pagano"

Casertana - Avellino 0-2, il commento del tecnico dei rossoblù, Federico Guidi: “Nel primo tempo siamo entrati con troppa ansia, sentivamo troppo la gara. La naturale conseguenza è stata commettere troppi errori. Dopo 30 secondi già potevamo prendere gol. Errori simili, quando hai una contro squadra costruita per vincere il campionato, li paghi. Il secondo tempo è andata molto meglio, abbiamo dato prova di non essere usciti dalla partita. Non siamo stati bravi, però, a riaprire la partita quando dovevamo. L'ho detto alla vigilia e lo ripeto, l'Avellino è, insieme alla Ternana, al Bari e al Catanzaro, una delle favorite per andare in Serie B. Quando prendi gente come Maniero, Fella e chi più ne ha più ne metta, è chiaro che l'obiettivo della società è il salto di categoria. Dalla panchina si alzano giocatori che sarebbero titolari ovunque, altrove. La Ternana sta facendo un campionato a parte, per i playoff sarà una bella lotta. Avere Braglia in panchina è una certezza e sarà un valore aggiunto per i playoff.”