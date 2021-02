Avellino, numeri super e attesa nel weekend Decimo risultato utile di fila, quarta vittoria consecutiva: +4 sul Bari per il secondo posto

“Voglia di vittoria, voglia di migliorare sempre, il resto conta poco. Vittoria, gol e secondo posto, avanti così”: la carica social di Gabriele Bernardotto per la festa Avellino. Successo nel derby, 2-0 alla Casertana con Fabio Tito a innescare le due soluzioni utili per il vantaggio e il raddoppio biancoverde al “Pinto”. L'Avellino trova la quarta vittoria consecutiva, l'ottava nelle ultime dieci gare di campionato, da dieci risultati utili di fila.

Ecco i numeri da big che consentono alla squadra di Piero Braglia di ottenere il secondo posto, da +4 sul Bari, fermato sull'1-1 dal Catania. Per le ulteriori conferme, testa al Catanzaro in casa irpina con un fine settimana senza gare ufficiali, determinato dalla sosta forzata (numero dispari di squadre partecipanti al girone C di Serie C) e ritorno fissato per mercoledì 3 marzo. Weekend, quindi, di lavoro, ma anche di attesa per gli sviluppi di classifica, ma con la certezza del secondo posto, quando l'Avellino scenderà in campo per il turno infrasettimanale.