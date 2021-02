Avellino, ecco il cammino fino all'ultima di campionato Anticipi e posticipi di Serie C, il percorso biancoverde nel rush finale della stagione regolare

È stato definito il programma gare del girone C di Serie C fino all'ultima giornata. L'Avellino sarà ospite del Catanzaro mercoledì 3 marzo (ore 17.30) e affronterà la Paganese al "Partenio-Lombardi" domenica 7 alle 17.30. Anticipo al sabato per la trasferta di Monopoli, prima del turno infrasettimanale con il Potenza. Orario delle 12.30 per domenica 21 marzo, la sfida con il Catania.