Impresa del Catanzaro, primo ko per la Ternana. Vince il Bari Gialli pesanti per due elementi chiave dei calabresi: salteranno la sfida con l'Avellino

Trecentocinquantasei giorni dopo l'ultima sconfitta, 2-0 al “Partenio-Lombardi”, contro l'Avellino, la Ternana cede il passo interrompendo la sua marcia record a livello europeo. Al “Ceravolo”, matura il primo k.o. stagionale per le fere, battute con il finale di 2-1 dal Catanzaro, prossimo avversario di turno dell'Avellino, oggi spettatore interessato, a -12 dalla capolista che, però, deve recuperare il match in trasferta a Potenza. Apre le danze Curiale, al 28', in avvio di ripresa il pari di Boben, ma al 61' ci pensa Carlini a spedire in fondo al sacco il pallone del successo. Mercoledì prossimo (ore 17,30), contro i biancoverdi, mancheranno Di Massimo e Martinelli, che all'andata furono tra i grandi protagonisti della vittoria per 3-1 dei calabresi in Irpinia firmando, rispettivamente, un gol e due assist. Si rifà, invece, sotto il Bari nella corsa al secondo posto. I pugliesi approfittano del turno di riposo di Miceli e compagni per portarsi a -1 aggiudicandosi il derby con il Foggia. Al “San Nicola” decide il solito Cianci, alla terza rete consecutiva, ma Carrera perde due pedine importanti in vista della trasferta a Castellammare di Stabia, e non solo: Maita, espulso al 28', e Matteo Ciofani, rimasto vittima di un serio infortunio.