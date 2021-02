Palermo, esonerato Boscaglia: corsa a tre per sostituirlo In corsa anche due ex Avellino. Squadra momentaneamente affidata al vice Filippi

Il Palermo ha sollevato dall'incarico Roberto Boscaglia. Per l'allenatore, fatale la sconfitta per 1-0 a Viterbo a margine di un movimentato pre-partita, culminato con l'esclusione dai convocati di Kanoute, che, stando a indiscrezioni, sarebbe stato al centro di una lite con Almici. La punta dell'iceberg di un clima tutt'altro che disteso all'interno dello spogliatoio per una stagione ben al di sotto delle aspettative. I rosanero occupano la nona posizione in classifica nel girone C di Serie C, a quota 33 punti, in condominio con la Casertana. La guida tecnica della prima squadra è stata momentaneamente affidata a Giacomo Filippi, vice di Boscaglia. Sarà lui ha ad accomodarsi in panchina in occasione del derby di mercoledì sera, al “Massimino”, contro il Catania. Da domani la squadra andranno in ritiro per proseguire la preparazione. Intanto, è corsa a tre per subentrare al mister gelese, esonerato. Gli ex Avellino Alessandro Calori e Claudio Foscarini sono tra i papabili, ma è al vaglio anche la possibilità di affidare il gruppo a Nicola Legrottaglie.