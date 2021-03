Paganese, un positivo al Covid. Domenica trasferta ad Avellino Serie C col fiato sospeso dopo i rinvii di due match della Cavese e l'incremento dei contagi

L'Avellino è pronto alla trasferta al “Ceravolo”, contro il Catanzaro, ma segue con attenzione l'evoluzione della situazione Covid-19 in casa Paganese. Il club azzurrostellato ha, infatti, comunicato che, a seguito dei tamponi eseguiti ieri sul gruppo squadra, un tesserato è risultato positivo. Il tesserato in questione, asintomatico, è in isolamento e sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo sanitario. La seduta di allenamento prevista per stamattina è stata annullata, e il gruppo squadra, come da protocollo, si sottoporrà ad un nuovo ciclo di test anti Covid-19. Domani, alle 15, è in calendario Paganese – Viterbese mentre domenica, alle 17,30, è in programma la sfida tra biancoverdi e azzurrostellati al “Partenio-Lombardi”. Torna l'incubo Coronavirus e l'attenzione è massima a margine dei rinvii di Cavese - Potenza e Ternana - Cavese, a causa del focolaio, esploso nel “gruppo squadra” metelliano, che ha fatto suonare un nuovo campanello d'allarme in parallelo ai dati nazionali che creano motivata apprensione in merito all'origine di una terza ondata di infezioni, spinta dalle varianti.