Avellino - Paganese 2-0, le pagelle Dossena con personalità. Carriero, un leone trasvestito da lupo. Maniero iceman dal dischetto

Avellino - Paganese 2-0, le pagelle.

Marcatori: st 33' Maniero (rig.), 39' st Aloi.

Avellino (3-4-1-2): Pane 6; L. Silvestri 6.5, Dossena 7, Illanes 6.5; Ciancio 6, Aloi 6.5, Carriero 7, Tito 6 (42' st Rizzo sv); De Francesco 6 (28' st Adamo 6); Santaniello 5.5 (21' st Maniero 7), Bernardotto 6 (21' st Fella 6.5). A disp.: Forte, Rocchi. All.: Braglia 6.5.

Paganese (3-5-2): Baiocco 5.5; Carotenuto 6.5, Schiavino 6, Cigagna 5; Antezza 5.5, Onescu 6, Gaeta 6 (16' st Raffini 5.5), Bramati 6.5 (39' st Bonavolontà sv), Squillace 6; Guadagni 6.5 (25' st Volpicelli 5.5), Diop 5.5. A disp.: Bovenzi, Fasan, Esposito, Scarpa, Perazzolo, Di Palma, Criscuolo, Cernuto, Curci. All.: Di Napoli 6.5.

Arbitro: Petrella della sezione di Viterbo. Assistenti: Catucci della sezione di Pesaro e Rizzotto della sezione di Roma 2.

Note: Espulso: al 37' st Volpicelli per gioco falloso. Ammoniti: L. Silvestri per proteste; Cigagna, Squillace, Bramati e Aloi per gioco falloso. Angoli: 5-1. Gara a porte chiuse.