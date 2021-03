Dossena: "Felice di essermi fatto trovare pronto" Avellino - Paganese 2-0, il difensore: "La sconfitta del Bari? Pensiamo al Monopoli"

Avellino - Paganese 2-0, il commento del difensore dei biancoverdi, Alberto Dossena: “Sapevamo di dover affrontare una squadra che si sarebbe chiusa e che sarebbe servita pazienza. L'abbiamo avuta e siamo stati premiati. È stata una partita tosta. La Paganese non ha creato molto pericoli, ma ogni partita è insidiosa. Non puoi mancare di concentrazione, in nessun istante. Siamo stati bravi, siamo sempre stati lì, sul pezzo, e abbiamo vinto con merito. Bisogna lottare e sudare. Con umiltà e sacrificio abbiamo portato a casa i 3 punti. La sconfitta del Bari? Non ci pensiamo, guardiamo a noi. Ora pensiamo al Monopoli, alle dirette concorrenti ci dedicheremo quando arriveranno gli scontri diretti. Per quanto mi riguarda sono contento di essere tornato titolare e di aver dato il mio contributo alla squadra. Era tanto tempo che non giocavo per 90 minuti, sono contento di essermi fatto trovare pronto. Dove possiamo arrivare? Non ci poniamo obiettivi, pensiamo a gara dopo gara e poi alla fine tireremo le somme”.