Di Napoli: "L'Avellino è una grande squadra, lotterà per la B" Avellino - Paganese 2-0, il tecnico degli azzurrostellati: "Ripartiamo dalle nostre qualità"

Avellino - Paganese 2-0, il commento del tecnico degli azzurrostellati, Raffaele Di Napoli: “Abbiamo tenuto bene botta. Sotto l'aspetto difensivo abbiamo fatto bene per 70 minuti. Fatta eccezione per un rigore nel primo tempo, che forse c'era, l'Avellino non era riuscito a creare nulla. La differenza l'hanno fatta i cambi. Quando a 20 minuti dalla fine metti Maniero e Fella è chiaro che cambia qualcosa. Dobbiamo ripartire dalle nostre qualità. È chiaro che quando non sei propositivo in attacco, contro le grandi squadre rischi sempre di perde. E l'Avellino una grande squadra lo è: ha qualità, forza, determinazione e lotterà fino alla fine per andare in Serie B. In questo momento ci mancano anche alcuni elementi e questo, purtroppo, lo abbiamo pagato. Il rigore concesso all'Avellino? Non stiamo qui a giudicare l'operato dell'arbitro. Anzi. Nel primo tempo ce ne poteva essere un altro più netto, non dato. Non è stato quello l'episodio chiave. Purtroppo, siamo mancati dal punto di vista offensivo”.