Braglia: "Fiero del gruppo. Maniero? Speriamo nulla di grave" Avellino - Paganese 2-0, il tecnico: "Quando crei alla fine vinci. La classifica? Fa piacere"

Avellino - Paganese 2-0, il commento del tecnico dei biancoverdi, Piero Braglia: “Il primo tempo è stato difficile. Abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi, siamo andati troppo per via centrale. Nel secondo tempo, un po' sono calati loro e un o' siamo stati più bravi noi nel palleggio. Quando inizi a creare occasioni, qualcosa, poi, succede e a noi è arrivato il rigore. Ormai, sul finire di campionato, partite semplici non ce ne sono più. Ogni squadra ha un obiettivo e bisogna avere sempre le antenne dritte, altrimenti rischi di perdere con tutti. Fella e Maniero? I loro ingressi sono stati importanti, ma io lo dico sempre: ho 4 attaccanti e li ruoto. Spesso ci sono allenatori che scelgono i due titolari e quelli giocano. Noi, invece, abbiamo 4 titolari e questo fa solo piacere. Ho la possibilità di inserire a seconda delle avversarie e di come si mette la partita. Problemi a Maniero? Purtroppo ha avuto qualche problemino in settimana, lo abbiamo tenuto fermo in questi giorni, l'altro ieri non si è allenato. Speriamo possa essere nulla di grave. La classifica? Mi hanno aggiornato sui risultati delle altre poco fa. Fa piacere, veniamo da 10 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 12. Abbiamo qualità e un grande gruppo. Io sono contento, è un gruppo che è un piacere allenare. Abbiamo passato periodi brutti, sappiamo cosa significa, ma noi siamo attenti e pronti. La Paganese? Ha fatto una buona gara, è ben messa in campo, tosta, quadrata, così come il Potenza, da quando c'è Gallo, che oggi ha vinto a Bari. Il Potenza lo affronteremo dopo il Monopoli e questo vuol dire che ogni partita non è scontata”.