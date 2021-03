Lopez: "Superare la Ternana? L'Avellino ha poche possibilità" L'esterno difensivo della Triestina: "Occorre vincere sempre con la capolista da tanti errori"

"Credo che l'Avellino abbia pochissime possibilità perché la Ternana sta andando comunque fortissimo. Hanno perso una gara dopo tanto tempo, ma ha un vantaggio che difficilmente può essere recuperato dall'Avellino. La Ternana dovrebbe sbagliare cinque/sei gare e l'Avellino vincerle tutte". Così Walter Lopez, in collegamento skype con "Focus Serie C - 0825", ha commentato la corsa al primo posto nel girone C di Serie C.

Sguardo anche ai playoff, in cui Lopez potrebbe essere avversario dei lupi e delle squadre del girone meridionale con la sua Trestina: "L'Avellino ha un punto di riferimento come l'allenatore che conosce molto bene la categoria e sa come giocare determinate partite. - ha affermato l'esterno difensivo - Ho giocato i playoff ed è un contesto completamente diverso rispetto al campionato. Puoi beccare la giornata storta e vai fuori. Hai la punta in giornata, fa l'eurogol e passi il turno. Sono partite completamente diverse. Se mai l'Avellino con una corsa incredibile potrebbe arrivare ai playoff senza energie, ma è valido anche il ragionamento contrario. La Triestina, da quinta/sesta, con la testa più libera, può fare un playoff per arrivare fino in fondo. Sarà un nuovo torneo. Noi non abbiamo paura di nessuno. Terni, Avellino e Bari sono tre piazze importantissime. Il Bari si presentava come super-corazzata. Ora è in difficoltà, ma è sempre difficile affrontarlo. Con l'Avellino attenzione anche alle altre del girone. Sarà un playoff durissimo".