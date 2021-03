Ternana - Bari, ecco cosa si augurano i tifosi dell'Avellino La priorità è la vittoria dei lupi a Monopoli, ma un'occhio sarà anche al "Liberati": il sondaggio

La premessa, scontata, è che la priorità è che l'Avellino faccia il suo battendo il Monopoli. E non è una formalità. Con i biancoverdi che viaggiano come a trecento all'ora (sei vittorie di fila, dodici risultati utili consecutivi, soli due gol subiti all'interno della striscia positiva) come si fa, però, a resistere quantomeno al pensare allo scenario che potrebbe andare a configurarsi sabato pomeriggio, alle 17 o poco giù di lì, dopo il fischio finale del match al “Veneziani” e della sfida al “Liberati” tra Ternana e Bari? La classifica del girone C di Serie C la conoscono tutti: prima la Ternana, con 63 punti; due gare da recuperare ma il turno di riposo ancora da osservare; secondo l'Avellino, a quota 56 e il turno di sosta forzato, a causa dell'esclusione del Trapani, già smaltito al pari del Bari, terzo con 52 punti.

Puntare ad avvicinarsi al primo posto o a consolidare il secondo, qualora l'Avellino sbancasse il Monopoli dando ulteriore sostanza alla sua marcia da rullo compressore? Cosa ci sarebbe da augurarsi o ci si augura?

Un semplice sondaggio ha scatenato un lungo dibattito su facebook tra i tifosi dell'Avellino. Novantacinque commenti nell'arco di poco più di 24 ore che ha dato questo risultati: sui 66 che hanno espresso la propria preferenza sono in 35 a sperare in un pareggio, con l'auspicio di ridurre momentaneamente a 5 il gap di ritardo dalla prima piazza e di incrementare a 6 quello dalla terza; in 13 ritengono che il successo delle fere, poiché ritenute inarrivabili, abbinato a quello dei lupi, regalerebbe ciò in cui di meglio non si potrebbe confidare, ovvero il +7 pieno sui pugliesi; in 18 sognano in grande e sognano l'accoppiata dei blitz in trasferta dell'Avellino e del Bari per il temporeaneo -4 dagli uomini di Lucarelli. In 5 hanno espresso una doppia preferenza: 3 si augurano il successo della Ternana o un pareggio; 2 un pareggio o una vittoria del Bari.

Alla fine del sondaggio, che fa parte del gioco, si torna, però, al punto di partenza: senza una vittoria dell'Avellino ogni calcolo resterebbe fine a sé stesso. E, allora, la parola torna al campo guardando, innanzitutto, in casa propria. In attesa di aggiornare umori e aspettative.