Paganese, due positivi. L'Avellino con le dita incrociate I tamponi dopo il derby erano risultati tutti negativi, ma un nuovi giri ha rilevato due casi

La Paganese torna col fiato sospeso. A seguito del ciclo di test anti Covid-19 mediante tampone molecolare, a cui è stato sottoposto, ieri, il “gruppo squadra” azzurrostellato, sono emersi due casi di positività. I tesserati in questione, entrambi asintomatici, sono stati prontamente posti in isolamento, come da protocollo con la conseguente attivazione di tutte le procedure previste per evitare la diffusione del contagio. Buone notizie, invece, per i due tesserati risultati positivi la scorsa settimana, che stamattina hanno effettuato le visite mediche e ricevuto l’idoneità sportiva. Oggi ritorneranno ad allenarsi in gruppo e saranno a disposizione per Paganese - Palermo (sabato, ore 20). E, dunque, novità più e meno confortanti dopo che tutti i componenti erano risultati negativi in relazione al giro di tamponi effettuati dopo la partita con l'Avellino, della scorsa domenica. Dita incrociate anche in casa biancoverde con l'auspicio che non ci siano conseguenze collaterali all'alba dell'ennesimo tour de force stagionale ed in vista dello sprint finale per l'ultimo inseguimento alla Ternana e la difesa del secondo posto in classifica.