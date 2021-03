Avellino, cinque novità dall'inizio contro il Monopoli Adamo la possibile sorpresa dall'inizio. Se gioca De Francesco possibile esclusione eccellente

Sono 19 i calciatori a disposizione di Piero Braglia per Monopoli - Avellino, in programma (salvo slittamenti) domani, alle 15, al “Veneziani”, valida per la trentesima giornata del girone C di Serie C.

Rientrano Miceli e D'Angelo, che hanno scontato un turno di squalifica. Fuori i lungodegenti Errico e Laezza; gli infortunati Marco Silvestri e Baraye; Leoni, per scelta tecnica.

Tra i pali verrà tornerà Forte. In difesa torna la linea Maginot composta da Luigi Silvestri, Miceli e Illanes. A centrocampo, Ciancio è inamovibile sulla fascia destra. A sinistra, Tito (in diffida al pari di Carriero, Luigi Silvestri, Dossena, Rocchi e Rizzo) è insidiato da Adamo. Per quanto riguarda il pacchetto interni della mediana, largo a Carriero, Aloi e D'Angelo con De Francesco che dovrebbe accomodarsi in panchina. Se dovesse, invece, scendere in campo, largo ancora al 3-4-1-2 con lo stacanovista Carriero potenzialmente candidato a un turno di riposo. In attacco si va verso il ritorno del tandem Maniero - Fella. Le condizioni di Maniero saranno, però, costantemente monitorate. Qualora le noie muscolari dovessero suggerirne un impiego part-time toccherà a Santaniello.

L'elenco dei 19 convocati.

Portieri: Pane, Forte.

Difensori: Ciancio, Dossena, Illanes, Miceli, Rizzo, Rocchi, L. Silvestri, Tito.

Centrocampisti: Adamo, Aloi, Carriero, D'Angelo, De Francesco.

Attaccanti: Bernardotto, Fella, Maniero, Santaniello.

La probabile formazione.

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D'Angelo, Tito; Maniero, Fella. A disp.: Pane, Rizzo, Bernardotto, Santaniello, De Francesco, Dossena, Rocchi, Adamo. All.: Braglia.