Scienza: "Cuore enorme, sempre in gara contro ogni difficoltà" Monopoli - Avellino 1-1, il tecnico: "All'intervallo ho chiesto una cosa precisa ai miei ragazzi"

Monopoli - Avellino 1-1, il commento del tecnico dei pugliesi, Giuseppe Scienza: “Questo gruppo ha un cuore enorme. Nel secondo tempo sono entrati tanti giovani che hanno un grande futuro. Di più non potevamo pretendere. Il punto di oggi ha una valore enorme, porta consapevolezza di avere a disposizione grandi uomini, perché stare sempre in partita, nelle condizioni in cui eravamo, contro una delle corazzate del campionato, è indicativo per capire che c'è un grande gruppo, con grande personalità. Venivamo da una settimana difficilissima. Abbiamo fatto tamponi tutti i giorni: positivi, negativi, indisponibili, squalifiche. Non se ne può più. Io non ho mandato allo sbaraglio la mia squadra, sapevamo che avremmo avuto una, due occasioni, e avremmo dovuto essere bravi a sfruttarle. Quello che mi piace è che abbiamo concesso solo il rigore all'Avellino, che è una corazzata, e null'altro. Questo mi riempie d'orgoglio. A fine primo tempo ho detto ai ragazzi di difendere l'1-0 per sperare in un miracolo finale, in un episodio. Ci è andata bene. Posso solo ringraziare i ragazzi”.