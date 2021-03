De Simone: "Subito un gol evitabile, ora pensiamo al Potenza" Monopoli - Avellino 1-1, il vice allenatore dei biancoverdi: "Ogni partita sarà una battaglia"

Monopoli - Avellino 1-1, il commento del vice allenatore dei biancoverdi, Domenico De Simone: “Prendere gol in pieno recupero dispiace molto, anche se abbiamo allungato a tredici la striscia di risultati utili consecutivi e non dobbiamo dimenticare che siamo protagonisti di un percorso in campionato che, in ogni caso, ci sta vedendo protagonisti. Ovviamente, c'è amarezza perché mancava poco, avremmo vinto e saremmo rimasti in corsa anche per qualcos'altro. Sappiamo, però, che su ogni campo sarà una battaglia, ormai. Il Monopoli lo ha pienamente dimostrato. Ogni squadra lotta per ottenere punti pesanti, per la salvezza, i playoff, e serve massima attenzione. Peccato per non aver gestito bene il finale e preso un gol ingenuo. Il Monopoli ha cercato di fare una partita sporca, ma, nonostante le difficoltà, stavamo portando a casa 3 punti importanti. Invece, è andata male. Abbiamo subito un gol evitabile. Nel quarto d'ora finale potevamo sfruttare meglio qualche occasione. Ora testa bassa e pensiamo alla prossima. Tra 3 giorni c'è il Potenza, poi saremo di scena a Catania. Siamo nella fase finale del campionato, ci sono partite importanti e si va avanti con fiducia”.