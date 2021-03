Lontani, ma vicini: il forum dei tifosi dell'Avellino Parola ai supporter biancoverdi nel day after del pareggio dei lupi a Monopoli

Lontani, ma vicini. Che calcio è senza tifosi? E, allora, in attesa di poterli rivedere sugli spalti; di poterli rivedere riabbracciarsi sugli spalti, ma anche discutere, analizzare, commentare, sbraitare e finanché litigare per commentare una partita dopo averla vista dal vivo, non va dimenticato che loro, i tifosi, non si vedono ma ci sono. Eccome se ci sono. Dietro a uno schermo, con il cellulare in mano. La sostanza non cambia. Sono lì, fedelmente, a goire e soffrire per la propria squadra del cuore in attesa di tornare ad applaudirla, fischiarla, osannarla, contestarla, in presa diretta. Manca anche intervistarli, i tifosi, chiacchierarci e confrontarsi. Ma si può essere lontani e vicini, nonostante tutto. E, allora, parola ai supporter biancoverdi nel day after di Monopoli - Avellino 1-1 in un forum che ha attraversato l'Italia. Il primo di tanti, per dare voce a quanti più possibile. In attesa di tempi migliori. Perché, no, no c'è calcio e non è calcio senza tifosi. Il sale dello sport più bello del mondo.