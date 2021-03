L'ex Zito: "La rimonta dell'Avellino? Che ben venga" Il centrocampista dell'AZ Picerno: "Credo che il primo posto sarà della Ternana, ma mai dire mai"

Per l'Avellino è piena corsa verso una nuova sfida. Mercoledì, con calcio d'inizio alle 20.30, i biancoverdi ospiteranno il Potenza per la trentunesima giornata del girone C di Serie C. La Ternana ha blindato la prima posizione ribaltando la sfida con il Bari e con il pari in contemporanea del Monopoli sull'Avellino, ma l'ex centrocampista dei lupi, Antonio Zito, in collegamento con 0825 - Focus Serie C (l'appuntamento della domenica sera sul canale 696 TV OttoChannel), ha sottolineato il campionato degli irpini: "L'Avellino sta facendo un'annata strepitosa. Con il mister, "Pierino la peste", come lo chiamavamo a Castellammare e nella sua carriera, sta facendo un lavoro strepitoso. - ha spiegato il centrocampista dell'AZ Picerno - Credo che, fino alla fine, saprà tirare il massimo da questi giocatori. Che ben venga un colpo di scena da parte dell'Avellino, magari. L'Avellino sta facendo benissimo, ma la Ternana vola. C'è tanto entusiasmo. Il pari del Monopoli? Credo che non si sia arrabbiato solo Braglia, ma tutta la squadra. Avranno sicuramente tanta amarezza. VIncere vale tutto, in particolar modo per chi scende in campo. Stanno facendo tanto e per diventare una squadra super ci vuole tempo. È il primo anno in un campionato difficile. Rispetto alla Ternana, l'Avellino ha meno nomi che garantivano certezze sin dall'avvio e, quindi, qualche passo falso rientra nei giochi della stagione".