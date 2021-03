Baclet: "Braglia è speciale. Rivali solo mercoledì" L'attaccante del Potenza lancia la sfida, ma celebra il tecnico: "Valore aggiunto dell'Avellino"

Alain Baclet ritroverà Piero Braglia da avversario. Insieme, nell'esperienza a Cosenza, l'attaccante francese e il tecnico maremmano hanno conquistato la promozione in Serie B. Mercoledì sera, al "Partenio-Lombardi", si sfideranno in Avellino-Potenza: “Abbiamo un rapporto speciale. Parlavamo tanto in un'annata clamorosa. Eravamo penultimi, abbiamo raggiunto i playoff e abbiamo conquistato la promozione. Fu il nostro condottiero. - ha spiegato Baclet, in collegamento skype nel corso di "Focus Serie C - 0825" - Voglio un sacco di bene a Braglia e ad Avellino è il valore aggiunto. Dice in faccia quello che ha da dire. Dove va, fa bene. Non è magia, è bravura".

E l'attaccante ha svelato un contatto in avvio di stagione: "C'è stato qualcosa in estate. Ero a Reggio, il mister non mi ha chiamato, ma ha chiamato il direttore (Taibi, ndr) e poteva nascere qualcosa. Poi è nata un'altra strada e va bene così. Voglio un mondo di bene, ma per mercoledì mi dispiace. Darò il massimo, ma abbracceremo prima e dopo la partita.”