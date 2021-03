Avellino, almeno tre novità dall'inizio e possibile sorpresa Turnover e opzione cambio di modulo per la gara casalinga contro il Potenza

Sono 20 i calciatori a disposizione di Piero Braglia, al rientro dopo un turno di squalifica, per Avellino - Potenza, in programma domani, alle 20,30, allo stadio “Partenio-Lombardi”, valida per la trentunesima giornata del girone C di Serie C. Fuori i lungodegenti Errico e Laezza; l'infortunato Marco Silvestri; Leoni, per scelta tecnica.

Rispetto all'undici iniziale opposto domenica scorsa al Monopoli, la difesa dovrebbe essere l'unico reparto a essere confermato in blocco. Rocchi potrebbe, però, entrare nei giochi in ottica turnover. A centrocampo, invece, Adamo farà rifiatare uno tra Ciancio e Tito mentre De Francesco appare destinato a rilevare uno tra Aloi e Carriero: se giocherà al posto del primo il modulo sarà il 3-5-2, viceversa, spazio al 3-4-1-2. In attacco Santaniello o Bernardotto prenderà il posto di uno tra Maniero e Fella. La possibile sorpresa? 4-3-1-2 speculare a quello dei dirimpettai con De Franceco trequartista, in campo in contemporanea con Carriero, Aloi e D'Angelo. In difesa si concretizzerebbe un turno di riposo per Illanes con Ciancio e Tito chiamati a fungere da terzini.

L'elenco dei 20 convocati.

Portieri: Pane, Forte.

Difensori: Ciancio, Dossena, Illanes, Miceli, Rizzo, Rocchi, L. Silvestri, Tito.

Centrocampisti: Adamo, Aloi, Baraye, Carriero, D'Angelo, De Francesco.

Attaccanti: Bernardotto, Fella, Maniero, Santaniello.

La probabile formazione.

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Adamo, Carriero, De Francesco, D'Angelo, Tito; Santaniello, Fella. A disp.: Pane, Rizzo, Bernardotto, Santaniello, De Francesco, Dossena, Rocchi, Adamo, Baraye. All.: De Simone (Braglia squalificato).