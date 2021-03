Potenza, ad Avellino Gallo può cambiare l'attacco Di Livio potrebbe ispirare un tandem a sorpresa. A centrocampo l'ex Bruzzo...

Turover moderato, le assenze per squalifica di Sepe e Zampa con cui fare i conti. Rigenerato dalla cura Gallo, che cambiato volto alla squadra dopo l'esonero di Capuano, il Potenza va a caccia del sesto risultato utile consecutivo domani sera, al "Partenio-Lombardi" (calcio d'inizio alle 20,30), contro l'Avellino, nella trentunesima giornata del girone C di Serie C. Le scelte di formazione, per quanto riguarda gli interpreti, sono difficili da decifrare, ma dovrebbero portare all'impiego di di Coppola con Bucolo e Ricci, a centrocampo. L'ex Bruzzo dovrebbe, dunque, accomodarsi in panchina. A Di Livio il compito di seminare il panico tra le linee e di ispirare Romero (in vantaggio su Volpe) e Baclet, con Mazzeo chiamato a sparigliare le carte a gara in corso.

La probabile formazione.

Potenza (4-3-1-2): Marcone; Noce, Gigli, Di Somma, Coccia; Ricci, Bucolo, Coppola; Di Livio; Baclet, Romero. A disp.: Santopadre, Conson, Salvemini, Nigro, Sandri, Panico, Volpe, Mazzeo, Bruzzo, Fontana, Cavaliere. All.: Gallo.