Serie C, focolaio Covid nel Monopoli: altri 15 positivi A fronte di 3 calciatori e un magazziniere negativizzati, i casi attuali salgono a quota 19

Mentre l'Avellino è con il fiato sospeso in seguito alla terza positività nel "gruppo squadra", rilevata a margine del giro di tamponi effettuati questa mattina, e con l'auspicio che non ci siano ulteriori brutte sorprese nel comunicato ufficiale del club prima della partenza alla volta di Catania, da Monopoli arriva la notizia di ulteriori 15 casi positivi. I pugliesi hanno affrontato, domenica scorsa, i biancoverdi irpini. Da allora, crescita esponenziale dei 6 casi (5 calciatori, un membro dello staff) inizialmente riscontrati. Rinviato il match casalingo con il Palermo, inizialmente in programma domani alle 15, valido per la trentaduesima giornata del girone C di Serie C.

Il comunicato - "La S.S. Monopoli 1966 comunica che a seguito di test molecolari effettuati nella giornata di ieri, giovedì 18 marzo, sono state riscontrate quindici nuove positività al COVID-19 appartenenti al gruppo squadra, di cui dieci calciatori, due dirigenti, un componente dello staff tecnico, uno dello staff medico ed un magazziniere. La società comunica altresì, la negativizzazione di quattro componenti del gruppo squadra, di cui 3 calciatori e un magazziniere. Attualmente, sono 19 le positività appartenenti al gruppo squadra, di cui 11 calciatori. La Società ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente, procedendo al relativo isolamento domiciliare e informando l’ASL di pertinenza, la quale, ha sospeso con effetto immediato tutte le attività dei biancoverdi fino a nuova comunicazione".