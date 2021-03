Catania - Avellino 3-1, le pagelle Miceli in difficoltà, Aloi nervoso. Baraye a tratti irritante. Santaniello in crescendo

Catania - Avellino 3-1, le pagelle.

Marcatori: pt 3' Russotto, 34' Russotto, 46' D'Angelo (rig.), st 50' Sarao.

Catania (4-3-3): Martinez 6.5; Calapai 6.5, Claiton 6.5, Giosa 6 (38' st Sales 5), Pinto 6; Izco 6.5 (12' st Welbeck 6.5), Maldonado 5 (23' st Rosaia 5.5), Dall'Oglio 6; Piccolo 6.5 (23' st Albertini 6), Sarao 6, Russotto 7 (12' st Manneh 6.5). A disp.: Confente, Zanchi, Reginaldo, Di Piazza, Vrikkis. All.: Baldini 6.5.

Avellino (3-5-2): Forte 6; L. Silvestri 5.5, Miceli 5 (1' st Dossena 6), Illanes 5.5 (19' st Rocchi 6); Ciancio 6, Adamo 5 (1' st Rizzo 6), Aloi 5, D'Angelo 6, Tito 5 (6' st Baraye 5); Fella 5 (19' st Maniero 6), Santaniello 6.5. A disp.: Pane, Di Martino. All.: Braglia 6.

Arbitro: Zufferli della sezione di Udine 5. Assistenti: Pintaudi della sezione di Pesaro e Politi della sezione di Lecce 5.5 e 6.

Note: Al 36' st allontanato il direttore sportivo dell'Avellino, Di Somma, per proteste. Ammoniti: Maldonado, Martinez, Santaniello, Dall'Oglio, L. Silvestri, Aloi per gioco falloso; Maniero e Rosaia per proteste. Angoli: 7-1. Recupero: pt 1', st 5'. Gara a porte chiuse.