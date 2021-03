Rizzo: "Un peccato il tocco di Santaniello, andavamo in porta" Catania - Avellino 3-1, il cursore di fascia destra: "I positivi? Speriamo che restino 3"

Catania – Avellino 3-1, il commento del cursore di fascia destra dei biancoverdi, Agostino Rizzo: “Sapevamo che era una partita difficile, anche perché i nostri avversari erano alla prima partita con il nuovo allenatore. Abbiamo dato il massimo. Abbiamo dato tutto. L'occasione nel finale? Peccato che Santaniello ha toccato la palla, dato che era in fuorigioco. Saremmo andati in porta due contro uno. I positivi? È chiaro che è una situazione difficile, dispiace per i compagni di squadra alle prese con il Covid. Siamo chiaramente vigili su questa cosa, abbiamo vissuto a novembre un cluster molto pesante, speriamo che ora si possa fermare a 3 il numero dei positivi. Ora pensiamo alla Virtus Francavilla. Abbiamo una settimana per preparare al meglio la gara di domenica prossima. avremo una settimana intera per lavorare. Non è un dettaglio. La sfrutteremo al meglio. Dalle sconfitte si può e si deve imparare. Prenderemo il meglio che abbiamo fatto in questa partita e capiremo dove possiamo migliorare”.