Evacuo, 200 gol: "Avellino secondo con merito" L'ex biancoverde ha realizzato la duecentesima rete tra i professionisti

"Mi sono tolto una bella soddisfazione dal punto di vista personale, professionale. I duecento gol non rappresentano un traguardo scontato e sono felice di averlo raggiunto con la maglia del Catanzaro". Felice Evacuo ha firmato dagli undici metri la duecentesima rete tra i professionisti. Ieri, l'ex attaccante dell'Avellino è risultato prezioso nel successo del suo Catanzaro contro il Bari: "Abbiamo fatto delle buone prestazioni, abbiamo perso purtroppo la partita con l'Avellino e c'ha penalizzato oltremodo a livello di classifica, ma siamo in serie positiva e speriamo di raggiungere la miglior posizione. - ha spiegato Evacuo, intervenuto telefonicamente nel corso di 0825 - Focus Serie C, appuntamento della domenia sera sul canale 696 TV OttoChannel: "Raggiungere il Bari non sarà facile. Resta una grande squadra. Sarà difficile anche il recupero a Cava, poi andremo a Torre del Greco. Gare facili non ce ne sono. Tutti giocano per un obiettivo. Speriamo di riuscire a fare il massimo verso i playoff da vivere nel miglior modo".

Sull'Avellino: “C'è rammarico per il fuorigioco sul gol subito, ma nell'arco del campionato i punti vanno e vengono. Lo scontro diretto è stato sicuramente una brutta batosta. Ci siamo ripresi subito perché avevamo fatto una buona partita. L'Avellino è compatta, sta facendo bene. Il ko di Catania è arrivato dopo tanti risultati positivi. Sta dimostrando di essere una squadra molto forte. Fu una batosta, ma sapevamo di aver perso contro una squadra che è seconda con merito".

I gol più importanti: "Con la Sassari Torres feci doppietta al Napoli. Ad Avellino ho vissuto momenti fantastici con due campionati vinti. In carriera ho vinto 6 Campionati e ho perso anche 3 finali playoff. Giocare sempre per vincere è stato bello".