Avellino, le possibili avversarie playoff ai raggi x: il Como

Alla scoperta delle possibili avversarie dell'Avellino nei playoff. Al comando del girone A c'è il Como. I lariani, che hanno una partita da recuperare, guidano la classifica con 59 punti, a +1 dalla Pro Vercelli, sconfitta ieri sera in casa dall'Alessandria con il finale di 0-1 (i grigi sono ora a due sole lunghezze dai bianchi, secondi in classifica a quota 58). L'allenatore del Como è Giacomo Gattuso, subentrato lo scorso dicembre a Marco Banchini. Gattuso predilige un 3-4-3 camaleontico come sistema di gioco. Stupisce la naturalezza con cui il tecnico, che ha creato un gran feeling con i suoi calciatori, adatta la squadra agli avversari. La formazione tipo è composta da Facchin tra i pali; Dkidak, Bertoncini (trattato la scorsa estate anche dell'Avellino) e Solini in difesa; Iovine, H'Maidat, Bellemo e Cicconi a centrocampo; Terrani, Gabrielloni e e Massimiliano Gatto (fratello di Leonardo, per uno strano scherzo del destino avversario tra le file Pro) in attacco. Il leader del Como è Alessandro Gabrielloni. Il “dottor Gabrielloni”, come è soprannominato, era reduce dai 12 gol realizzati nella passata stagione, nell'attuale è già a quota 10. Gabrielloni è l'idolo dei tifosi, ha nelle esecuzioni acrobatiche uno dei suoi punti di forza ed ha nell'elevazione e in uno spiccato senso della posizione uno dei suoi punti di forza. Il bomber è il già citato Massimiliano Gatto che, un po' a sorpresa, ha finora timbrato per 12 volte il cartellino. Nell'ultimo periodo, però, segna solo lui grazie ai suoi inserimenti con il giusto timing, a tutta velocità, che con l'attitudine al dribbling rappresentano alcune delle sue peculiarità tecniche. Il potenziale punto debole? Se il Como fatica nelle verticalizzazioni della manovra palesa difficoltà a ricercare un'alternativa rispetto al proprio rodato modo di giocare. Domenica prossima, su 696 TV OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre, live streaming: www.ottochannel.tv) le schede di Padova e Südtirol (Serie C, girone B).