Cavese - Catanzaro 0-1, giallorossi terzi e a -6 dall'Avellino Al "Lamberti" decide un gol di Porcino. I calabresi scalzano il Bari, ora quarto in classifica

Il Catanzaro passa al “Lamberti”, opera il sorpasso sul Bari al terzo posto in classifica e si porta a -6 dall'Avellino. Prima del match, valido per il recupero della trentunesima giornata del girone C di Serie C, un minuto di raccoglimento in memoria di Antonio Vanacore, vice allenatore dei metelliani. La sua prematura scomparsa a causa del Covid aveva determinato, non più tardi di otto giorni fa, il rinvio della partita. A decidere la partita la rete siglata al 23' del primo tempo da Porcino, complice una deviazione di Natalucci. Nelle battute finali, ospiti in dieci uomini: espulso Baldassin per somma di ammonizioni. Sesta sconfitta consecutiva per i blufoncé, che a sei giornate dalla fine di una stagione maledetta, sono mestamente ultimi in classifica a quota 16 punti: -12 dalla Vibonese, quartultima forza del campionato. Le speranze di disputare i playout restano, però, intatte perché la Cavese deve ancora recuperare due partite (in casa con il Potenza e in trasferta contro la Ternana) e ridurre a non più di 8 i punti di ritardo dai calabresi non è una missione impossibile.

Il tabellino.

Marcatore: pt 23' Porcino.

Cavese (4-4-2): Kucich; Senese (78′ De Rosa), Matino, De Franco, Ricchi (53′ Semeraro); Natalucci (53′ Nunziante), Cuccurullo, Matera, Senesi (53′ Calderini); Bubas, Gatto (70′ Montaperto). A disp.: D’Andrea, Paduano, Gega, Favasuli, De Rosa. All.: Campilongo.

Catanzaro (3-5-2): Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Garufo, Verna, Baldassin, Casoli (61′ Di Massimo), Porcino (46′ Contessa); Evacuo (60′ Jefferson), Carlini (70′ Grillo, 90′ Gatti). A disp.: Branduani, Mittica, Curiale, Parlati, Molinaro, Pierno, Riccardi. All.: Calabro.

Arbitro: Fiero della sezione di Pistoia. Assistenti: Carpi Melchiorre della sezione di Orvieto e Trasciatti della sezione di Foligno. Quarto ufficiale: Ancora della sezione di Roma 1.

Note: Al 42' st espulso Baldassin per somma di ammonizioni. Ammoniti: Senesi, Matera, Baldassin. Recupero: pt 0', st 5'. Prima del fischio d'inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Antonio Vanacore. Gara a porte chiuse.