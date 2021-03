Avellino - Benevento, doppio derby tra i vivai Appuntamento domenica mattina allo stadio comunale "Ambrosini" di Venticano

Settore giovanile, due appuntamenti per il vivaio biancoverde. Domenica 28 marzo, presso lo stadio comunale “Ambrosini” di Venticano, si terranno due test match tra l'Avellino e il Benevento. Alle 11, si sfideranno le formazioni Under 15, alle 13 si giocherà, invece, un incontro tra le Under 16. Alla guida delle compagini giovanili irpine ci sono gli ex calciatori Luigi Molino e Alessandro Fabbro.