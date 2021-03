Avellino, altro sospiro di sollievo. Ora tamponi di controllo La verifica su De Francesco potrebbe slittare a domani: ecco perché

Altra buona notizia per l'Avellino. Il sessantasettesimo ciclo di tamponi nasofaringei, a cui è stato sottoposto, in mattinata, il “gruppo squadra” biancoverde, ha dato esito negativo per tutti i componenti. Si tratta del terzo giro consecutivo senza riscontrare casi di positività. Non un dettaglio dopo il campanello d'allarme suonato in seguito all'infezione rilevata in De Francesco, Carriero e Bernardotto, che aveva fatto temere un'escalation di contagi. Un pericolo che, volendo usare il condizionale, a scopo precauzionale, sembra definitivamente scampato. Il tampone di controllo di De Francesco, inizialmente atteso in giornata, potrebbe slittare a domani, insieme a quello di Carriero, per questioni meramente burocratiche inerenti all'orario di comunicazione della positività, emersa nella tarda serata alla vigilia della gara casalinga con il Potenza. Entrambi potrebbero essere a disposizione di Braglia per il match di domenica, alle 15, al “Partenio-Lombardi”, contro la Virtus Francavilla, ma prima dovranno, ovviamente, risultare negativi e ottenere l'idoneità alla pratica dell'attività sportiva superando una visita medica. Domenica, toccherà, invece, a Bernardotto sottoporsi al test augurandosi il via libera per tornare ad allenarsi con la squadra. L'attaccante salterà, dunque, certamente il prossimo incontro con la speranza di tornare in gruppo per la trasferta contro la capolista Ternana.