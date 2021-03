Serie C, un altro rinvio a causa del Covid Dopo Monopoli - Casertana slitta a data da destinarsi anche un'altra partita nel girone C

Palermo - Foggia, valida per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C, inizialmente in programma lunedì 29 marzo, con calcio d'inizio alle 21, è stata rinviata a data destinarsi. Lo ha reso noto la Lega Pro attraverso una nota ufficiale. I focolai continuano a preoccupare per quanto riguarda, oltre alla salute dei tesserati, ovviamente prioritaria, la conclusione della stagione regolare, che a meno di colpi di scena slitterà per dare modo ai recuperi, che stanno tornando ad accumularsi in maniera considerevole, di essere smaltiti. Il rinvio di Palermo - Foggia segue a quello di poche ore quello di Monopoli - Casertana. Nel turno precedente, sempre a causa del Covid, non è stata giocata Monopoli - Palermo. Due giornate di stop forzato di fila per i rosanero, coinvolti indirettamente per uno strano scherzo del destino e del calendario.

Il comunicato - “Preso atto dell’istanza presentata dalla società Foggia, ai sensi del punto 4 del Comunicato Ufficiale numero 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica, la Lega dispone che la gara Palermo - Foggia, in programma lunedì 29 marzo 2021, allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo, venga rinviata a data da destinarsi. Alla luce di quanto sopra, poiché la gara era già stata individuata dalla Lega e dall’operatore nazionale pubblico della comunicazione per la trasmissione in diretta televisiva in chiaro, si rende noto che, a parziale modifica di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale numero 327/DIV del 23 febbraio 2021, la stessa non sarà trasmessa da Rai Sport”.