Fella, mantra su Instagram: "Insegui i sogni. Non le persone" L'attaccante, pungolato da Braglia, dovrebbe partire dalla panchina contro la Virtus Francavilla

Carriero e De Francesco sono ancora positivi al Covid. I centrocampisti dell'Avellino salteranno la gara casalinga con la Virtus Francavilla, in programma domani, alle 15, valida per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C. Sei giornate alla fine del campionato. I biancoverdi vanno a caccia del pronto riscatto, dopo la sconfitta a Catania, per difendere il secondo posto dagli assalti di Catanzaro e Bari. Nel reparto avanzato Santaniello sarà, salvo colpi di scena, preferito a Fella. E a proposito dell'attaccante. Le dichiarazioni rese all'antivigilia del match da Piero Braglia, come sempre estremamente onesto dal punto di vista intellettuale e non avvezzo alle dichiarazioni tattiche, hanno ingenerato un lungo dibattito: “Fella è un ragazzo particolare, è uno che non vive bene questo turnover che faccio. Tra i quattro è quello che lo soffre di più, almeno dall'espressione del viso che fa. Peppe deve capire che non c'è solo lui nella squadra, ma che ci sono anche altri compagni bravi come lui e che si impegnano come lui. Sono contento del suo contributo come quello degli altri” ha dichiarato l'allenatore dei lupi all'antivigilia del prossimo match. Nelle scorse ore, attraverso il suo account Instagram, Fella, che non segna dallo scorso 17 febbraio (doppietta in Avellino - Foggia 4-0), ha scritto: “Go after dreams, not people”. Ovvero: “Insegui i sogni, non le persone”. Un mantra chissà se preso e fatto proprio, a scopo motivazionale, o riferito a Braglia come un indiretto messaggio di sana voglia di rivalsa; messo lì a manifestare un desiderio di riscatto, magari indotto sapientemente dallo stesso mister, che, così facendo, aveva già pungolato apertamente e tirato fuori il meglio da Maniero. Di certo, le parole testimoniano una carica da trasferire sul campo per ritornare a essere determinante.